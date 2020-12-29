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Собянин заявил, что Москва вышла на пик заболеваемости COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В настоящее время Москва находится на пиковых значениях по заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу" во вторник.

"Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь период (пандемии - ИФ). В настоящее время одномоментно находятся на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тыс. человек", - сказал Собянин.

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По его словам, после весенних пиковых значений по заболеваемости к осенней волне COVID-19 город подошел более подготовленным, в частности, были созданы мощные резервные госпитали.

Мэр отметил, что Москва справляется с вызовами пандемии COVID-19. "Мы не все сложности прошли, но год заканчивается, и можно подводить итоги. Можно сказать, город справился с вызовами как ни один мегаполис мира. Это во многом благодаря слаженной работе городских служб, но в первую очередь это была проверка всего городского сообщества", - добавил Собянин.

Мэр также рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в столице. "Огромное количество людей уже прошли вакцинацию, чувствуют все себя нормально. У нас на сегодняшний день привито около 50 тыс. человек, 70 тыс. записалось. Все пункты справляются нормально, никаких очередей нет", - отметил Собянин.

По его словам, в Москве развернут двойной запас прививочных пунктов. "При росте желающих будем открывать новые и новые пункты", - добавил мэр столицы.

Собянин отмечает, что вакцинация от коронавируса - важная и нужная мера для того, чтобы сохранять здоровье и жизнь людей, а также рабочие места и заработную плату. "Если будем относиться к этому (вакцинации) как к второстепенному делу, мы долго еще будем в этой ситуации находиться", - сказал он.

Запись на прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" в Москве началась 4 декабря. В настоящее время могут бесплатно привиться в одном из 70 прививочных пунктов работники образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли и услуг, транспорта, энергетики, СМИ, правоохранительных органов, а также предприятий ряда других отраслей. Вакцина теперь доступна москвичам старше 60 лет.

Хроника 09 января – 29 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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