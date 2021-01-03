В Москве привиться от COVID-19 смогут бюджетники и сотрудники банков

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Привиться от коронавируса с понедельника смогут работники банковского и финансового сектора, а также работники федеральных, региональных и муниципальных органов власти, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней", - сообщил он на своем сайте в воскресенье.

Как сообщалось, запись на прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" в Москве началась 4 декабря.

До настоящего времени запись на прививку была открыта для москвичей старше 60 лет, сотрудников сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, промышленности, транспорта, энергетики, а также работников городских социальных служб, центров госуслуг "Мои документы", СМИ, сферы общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудников некоммерческих и религиозных организаций, волонтеров.

С 30 декабря к этому списку присоединились работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет.

Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. При этом к прививке не должно быть противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.