Патриарх лишил сана мятежного схимонаха Сергия

Лишенный церковным судом сана схиигумен Сергий (Романов) Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил сана схиигумена Сергия Романова за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. Об этом сообщила пресс-служба патриархии.

В решении епархиального суда говорилось, что священник "открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения".

Суд также установил "факты лжи и клеветы" в выступлениях Сергия.

То, что он прекратил поминать патриарха и правящего архиерея при богослужении, суд квалифицировал как нарушение канонических норм, напомнили в пресс-службе.

"Своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года", - говорилось в решении суда.

Бунт схиигумена

Схиигумен Сергий Романов - ковид-диссидент. Весной в интернете разошлись видеозаписи его выступлений, в которых он называл пандемию коронавируса мифом, проклял священников, которые закрыли храмы из-за эпидемии, призывал не подчиняться церковному руководству и светским властям.

В конце апреля патриарх ввел ответственность для священников за нарушение введенных в регионах требований по самоизоляции и пообещал, что ими займутся церковные суды.

Схиигумену Сергию сначала запретили проповеди и публичные высказывания. В конце мая за нарушение этого ограничения его запретили в служении. Когда его дело начал рассматривать епархиальный суд, схиигумен захватил Среднеуральский женский монастырь, в котором был духовником, и до сих пор отказывается его покидать. Из обители сначала ушла настоятельница, затем другие монахини и насельники. Епархиальный суд 3 июля лишил схиигумена сана.

За время противостояния с официальной церковью отец Сергий успел призвать патриарха сложить полномочия, потребовать от президента Владимира Путина передать ему власть для наведения порядка и призвать не голосовать за поправки в Конституцию.

6 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в открытом письме схимонаху Сергию упрекнул его во лжи, восхвалении Сталина и призвал покаяться. В частности, он назвал не соответствующим действительности утверждение самого Сергия о том, что патриарх Алексий II уговаривал его принять священный сан, несмотря на судимость за убийство. Сергий ответил, что это он ждет от митрополита покаяния.