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Патриарх лишил сана мятежного схимонаха Сергия

Патриарх лишил сана мятежного схимонаха Сергия
Лишенный церковным судом сана схиигумен Сергий (Романов)
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил сана схиигумена Сергия Романова за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. Об этом сообщила пресс-служба патриархии.

В решении епархиального суда говорилось, что священник "открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения".

Суд также установил "факты лжи и клеветы" в выступлениях Сергия.

То, что он прекратил поминать патриарха и правящего архиерея при богослужении, суд квалифицировал как нарушение канонических норм, напомнили в пресс-службе.

"Своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года", - говорилось в решении суда.

Бунт схиигумена

Схиигумен Сергий Романов - ковид-диссидент. Весной в интернете разошлись видеозаписи его выступлений, в которых он называл пандемию коронавируса мифом, проклял священников, которые закрыли храмы из-за эпидемии, призывал не подчиняться церковному руководству и светским властям.

В конце апреля патриарх ввел ответственность для священников за нарушение введенных в регионах требований по самоизоляции и пообещал, что ими займутся церковные суды.

Схиигумену Сергию сначала запретили проповеди и публичные высказывания. В конце мая за нарушение этого ограничения его запретили в служении. Когда его дело начал рассматривать епархиальный суд, схиигумен захватил Среднеуральский женский монастырь, в котором был духовником, и до сих пор отказывается его покидать. Из обители сначала ушла настоятельница, затем другие монахини и насельники. Епархиальный суд 3 июля лишил схиигумена сана.

За время противостояния с официальной церковью отец Сергий успел призвать патриарха сложить полномочия, потребовать от президента Владимира Путина передать ему власть для наведения порядка и призвать не голосовать за поправки в Конституцию.

6 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в открытом письме схимонаху Сергию упрекнул его во лжи, восхвалении Сталина и призвал покаяться. В частности, он назвал не соответствующим действительности утверждение самого Сергия о том, что патриарх Алексий II уговаривал его принять священный сан, несмотря на судимость за убийство. Сергий ответил, что это он ждет от митрополита покаяния.

Сергий Романов Свердловская область РПЦ патриарх Кирилл Среднеуральский монастырь Екатеринбургская епархия

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