Свыше 100 тыс. москвичей записалось на вакцинацию от COVID-19

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Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В настоящее время на бесплатную вакцину от коронавируса в Москве записались более 100 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), вышедшем в пятницу.

"Последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день и сегодня уже около 100 тысяч записалось и около 50 тысяч привилось, - отметил Собянин. - И это в преддверии Нового года".

По его мнению, после новогодних праздников ожидается, что активность москвичей, которые захотят сделать прививку от коронавируса, возрастет.

"Я думаю, что активность еще больше возрастет и это здорово (...) главное понимать, что без вакцинации нам не победить пандемию, мы будем либо бесконечно болеть, либо привьемся также как от гриппа и будем переживать сезонные колебания", - сказал мэр.

По его словам, процесс вакцинации от COVID-19 сложнее, чем вакцинация от гриппа.

Собянин также отметил, что Москва стала одним из главных направлений удара пандемии, при этом город смог выстоять и обеспечить достойную помощь всем москвичам.

По данным на утро пятницы, в общей сложности в столице выявлено 815 676 случаев заболевания коронавирусом, 633 702 человека вылечились от инфекции, 11 280 - скончались.