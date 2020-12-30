В Подольске после реконструкции открылась станция МЦД-2

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Станция "Подольск", включенная в маршрут второго Московского центрального диаметра (МЦД-2 "Курско-Рижский") открылась после реконструкции. Станцию открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мощность станции "Подольск" увеличилась в два раза после запуска МЦД, движение поездов увеличилось на две трети. Об этом сообщил Собянин на церемонии открытия после реконструкции пригородного вокзала "Курско-Рижский" на станции "Подольск" МЦД-2.

"Сегодня он по мощности в два раза больше, комфортнее и объем перевозок, движение поездов на две трети больше, чем до запуска МЦД. Это другой комфорт, другой уровень, другая цена. Это приближение к стандартам мирового уровня", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что, несмотря на пандемию, впервые за историю реконструкция железных дорог достигла рекордных объемов, сопоставимых со строительством метрополитена.

Заммэра Андрей Бочкарев уточнил, что реконструкция станции позволила увеличить пропускную способность остановочного пункта в два раза – до 31,2 тыс. человек в час. По его словам, после запуска МЦД жители Подольска, ранее ездившие в Москву на автомобилях, теперь ежедневно смогут экономить на дороге до 40 минут.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что стратегическая задача состоит в том, чтобы общественный транспорт в мегаполисе был доступным, комфортным, удобным.

"Это самый высокий уровень обслуживания общественного транспорта. Приятно, что цена на пригородном сообщении в три раза дешевле чем была. Будет 6 минут частота тактов в час пик", - отметил он.

Как отмечается в материалах мэрии, в ближайшие годы пассажиры получат еще десятки новых и реконструированных станций. Обычные остановки пригородных электричек станут современными и комфортными городскими вокзалами, как, например, вокзал на станции "Подольск".

В планах на следующий 2021-й год – завершение строительства и реконструкции более десяти станций.