Три новых вокзала заработают на МЦД-2 в 2021 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На втором направлении Московских центральных диаметров (МЦД-2) до конца года планируют открыть три новых вокзала - на станциях "Щукинская", "Печатники" и "Марьина роща", сообщает в субботу пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как заявил глава ведомства, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба, три новых современных вокзала на D2 улучшат транспортную доступность шести районов столицы, где в совокупности проживают более 600 тыс. человек.

В департаменте отметили, что эти вокзалы станут частью транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут МЦД, метро и наземный транспорт.

Ожидается, что в 2030 году ежедневный пассажиропоток станции "Щукинская" составит 12,8 тыс. человек, станции "Печатники" - 11 тыс., станции "Марьина Роща" - 15 тыс.

Движение по МЦД-2 "Нахабино - Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.