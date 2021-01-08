В Подмосковье произошел пожар на территории мебельной фабрики

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Мебельная фабрика горит в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, пожар произошел в Раменском в поселке станции Бронницы на территории фабрики. Горит металлический ангар (складское помещение) на площади 3 тыс. кв. метров.

Информацию о возгорании "Интерфаксу" подтвердили также в МЧС Московской области отметив, что в поселке горит нежилое здание.

Позже информированный источник сообщил агентству, что площадь пожара на фабрике увеличилась до 8 тыс. кв. метров. Ангар горит по всей площади, отметил он.

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что внутри находятся деревянные материалы.