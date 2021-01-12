В Москве из-за COVID-19 нагрузка на мобильный интернет выросла на 20%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В 2020 году в Москве из-за пандемии объемы потребляемого мобильного интернета увеличились в среднем на 20%, нагрузка на широкополосные сети - более чем в полтора раза, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента информационных технологий (ДИТ). Там сослались на подсчеты операторов связи.

По данным компаний, с начала пандемии объемы голосового трафика увеличились в среднем на 15%, а мобильного интернета - на 20%.

"Нагрузка на широкополосные сети выросла на 53%. В условиях роста нагрузки на сеть операторы оперативно приняли дополнительные меры и обеспечили высокое качество услуг", - сообщили в ДИТ.

Несмотря рост нагрузки на сети, средняя скорость интернета в Москве к середине 2020 года выросла у всех мобильных операторов и составила от 16 до 48,5 Мбит/с, тогда как в 2019 году она варьировалась от 15,8 до 41,9 Мбит/с, добавили чиновники.

По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко, в условиях существенного роста нагрузки на сети сотовой связи и спроса на домашний интернет в столичном регионе "операторы сделали все, чтобы москвичи имели возможность комфортно работать и учиться дома, общаться со своими близкими и пользоваться всеми цифровыми возможностями". "Более того, у телеком-отрасли сохранился высокий интерес к проектам развития сотовой связи, в том числе пилотированию сетей 5G", - отметил он.

В условиях пандемии мобильные операторы предлагали клиентам бессрочные пакеты интернета и другие льготы. Например, московские абоненты старше 65 лет, которым особенно важно было оставаться дома, получили в возможность пользоваться сотовой связью при наличии задолженности и звонить на номера внутри московской сети бесплатно, сказали в ДИТ.

В пресс-службе департамента также рассказали, что операторы сотовой связи вложили в 2020 году в развитие инфраструктуры в Москве около 23 млрд рублей.

Там отметили, что операторы сотовой связи работали над расширением зон покрытия, увеличением емкости сети и скорости передачи данных, на территории Москвы и в Подмосковье строились новые базовые станции. "Кроме того, была завершена модернизация сетей связи в метро. На всех станциях и перегонах метрополитена появился устойчивый сигнал стандарта LTE", - отметили в пресс-службе.

По данным ДИТ, абонентская база крупных мобильных операторов за 2020 год выросла на 8% - в основном за счет тех, кто подключал к сети новые устройства для удаленной работы и устройства IoT (интернета вещей). Кроме того, крупные операторы связи начали выдавать виртуальные SIM-карты.

Всего на текущий момент у жителей Москвы около 50 млн активных сим-карт, уточнили в департаменте.

В 2020 году стоимость типовых услуг сотовой связи почти не выросла, отметили в департаменте. "При этом мобильный интернет в Москве по-прежнему остается одним из самых доступных среди мегаполисов мира: цена на него в 2-4 раза ниже, чем в Барселоне, Лондоне и Стокгольме, и в 5-10 раз ниже, чем в Нью-Йорке", - сообщили в ДИТ Москвы.