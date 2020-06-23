Эксперты сообщили о существенном изменении состава мусора в Москве из-за пандемии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Во время действия режима самоизоляции в Москве, введенного из-за пандемии коронавируса, в городе существенно изменился состав мусора, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на информацию от столичных операторов коммунальных отходов.

Московские мусорные операторы предоставили изданию данные за март-апрель этого года (данных за май еще нет). Так, представитель оператора МСК-НТ (работает с твердыми коммунальными отходами в Юго-Восточном округе столицы и в Зеленограде) сообщил, что в составе мусора увеличился объем неперерабатываемых отходов, например пищевых, и стало меньше пригодных для переработки фракций.

С ним согласен представитель другого мусорного оператора - "Эколайна", который отмечает, что из-за роста числа доставок на дом в отходах москвичей стало больше одноразовой пластиковой или композитной упаковки, большей частью неперерабатываемой. Кроме того, в составе мусора на 10-15% увеличилось содержание одежды и текстиля, так как многие в период самоизоляции решили избавиться от ненужных вещей, отмечает газета.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал "Ведомостям", что в составе мусора в регионе появилось очень много упаковок от продуктов, потому что в период самоизоляции жители запасались едой. В начале самоизоляции в мусоре было очень много упаковок бытовой техники, также отметил он.

Операторы пожаловались на старую мебель и строительные отходы в мусорных баках

Кроме того, операторы коммунальных отходов жалуются, что люди начали выбрасывать в мусорные баки старую мебель и строительные отходы (которых там быть не должно, потому что для таких отходов есть специальные контейнеры). Произошло это потому, что оказавшись на самоизоляции, жители Московского региона занялись разбором завалов в квартирах и мелким ремонтом, поясняет издание.

В целом столичные мусорные операторы отмечают, что за март-апрель стало больше образовываться отходов в жилом секторе, но меньше у компаний, поэтому эксперты зафиксировали спад объемов мусора в городе по сравнению с теми же месяцами 2019 года.

Так, представитель "Эколайна" рассказал, что на территориях, которые обслуживает оператор (Центральный и Северный административные округа) и входящая в эту группу "МКМ-логистика" (Западный и Юго-Западный округа), по сравнению с началом марта отходов стало больше на 15% в жилом секторе, но зато почти 80% контрактов на вывоз мусора в коммерческом секторе было приостановлено.

Кроме того, в период самоизоляции резко увеличился поток москвичей, переезжавших на дачи в Подмосковье, а вместе с ними - и количество мусора в регионе, сообщил Хромушкин. В среднем за год в Московскую область приезжает 1,8 млн москвичей, а за время самоизоляции приехало сразу 5 млн человек, отметил чиновник. На фоне этого в целом в Подмосковье за весну число отходов выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом год назад.