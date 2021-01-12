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Более 40% привившихся в Москве от COVID-19 оказались людьми 60+

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В столице среди привившихся от коронавируса более 40% - это горожане старше 60 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам во вторник.

"42%, то есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, - это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме. Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких", - сказала Ракова.

Москвичи старше 60 лет могут привиться от коронавируса с 28 декабря.

Масштабная вакцинация от COVID-19 в Москве стартовала 5 декабря.

В настоящее время вакцинироваться могут работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, культуры, торговли и сферы услуг, промышленных предприятий, энергетики, транспорта, СМИ.

Также записаться на вакцинацию могут работники сфер ЖКХ, общепита, спортивных организаций, работники органов охраны правопорядка, волонтеры, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, сотрудники банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

С 13 января откроется запись на вакцинацию для работающих в организациях, занимающихся научными исследованиями и разработками, информационными технологиями, управлением недвижимостью, для работающих в гостиницах, турагентствах и прочих организациях, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Москва коронавирус

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