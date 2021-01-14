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Столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января

Запрет на ночную работу общепита продлен до 21 января

Столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Московские школьники, включая старшие классы, с 18 января возобновят очную учебу, объявил мэр города Сергей Собянин. Он внес соответствующие изменения в указ о противоэпидемических мерах. Рекомендации по домашнему режиму для лиц 65+, о переводе на удаленку до 30% персонала, ограничения для общепита и другие остаются в силе до 21 января.

Поскольку школьники снова начнут ездить на учебу, им возобновят "возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы", которая ранее была приостановлена, говорится в указе.

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым, - написал Собянин в своем блоге. - Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик".

В связи с этим он призвал школы "максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности". Как и в первом полугодии учебного года, если хотя бы один ученик заражается коронавирусом, весь его класс должен будет перейти на дистант.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы еще неделю будут работать дистанционно или продлят каникулы.

Неделя, чтобы определиться

Продление остальных ограничений именно на неделю, до 21 января, мэр объяснил рекомендациями специалистов. По его словам, ситуация с коронавирусом в городе после праздников стала неопределенной, эксперты надеются, что в ближайшие несколько дней она прояснится и можно будет принять новые решения на более длительные сроки.

"Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений", - пообещал он.

По словам Собянина, новогодние каникулы остановили рост заболеваемости и помогли "разорвать множество цепочек распространения коронавируса", вакцинация набирает темп.

"С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников", - добавил он.

Новогодние ограничения

10 ноября Собянин решил приостановить в Москве с 13 ноября по 15 января посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов и запретить общепиту и клубам работать по ночам. На этот же период студентов городских вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение.

Старшеклассники учились дистанционно начиная с третьей четверти.

Рекомендация москвичам старше 65 лет и тем, у кого хронические заболевания, по возможности не выходить из дома, действует с 28 сентября.

Пока все эти правила и запреты будут продлены до 21 января.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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