Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Работники науки, информационных технологий и связи, социального обслуживания, а также ряда других отраслей с 13 января смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В среду для них будет открыта запись на прохождение вакцинации.

Мэр пояснил, что речь идет о людях, работающих в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, управления недвижимостью, а также в туристической сфере.