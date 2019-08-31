В Москве открылся обновленный Детский зоопарк

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В субботу в Москве открылся Детский зоопарк, который прервал работу в 2017 году на время комплексной реконструкции.

"У Детского зоопарка второе рождение, он стал другим, более комфортным и для животных, и для посетителей - это контактный зоопарк, он сам по себе уникален. Тут созданы все условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно, и потрогать их можно только когда они сами этого хотят. Во-вторых, для них созданы все условия, чтобы они чувствовали себя комфортно не только летом, но и зимой", - рассказал мэр Москвы Собянин в ходе общения с посетителями.

По его словам, при реконструкции применены новый дизайн, новые стандарты. Площадь парка увеличилась в два раза, а количество животных - в пять раз.

"Это совсем другое пространство, другое качество, соответствует всем международным стандартам", - отметил мэр Москвы.

Что нового

В результате реконструкции на территории Детского зоопарка размещены 27 объектов, включая вольеры для животных, инженерные сооружения и элементы благоустройства. Общая площадь помещений Детского зоопарка увеличилась почти до двух тысяч квадратных метров, а коллекция животных - до более чем 200 экземпляров.

В ходе реконструкции для животных были обустроены обогреваемые вольеры, а для посетителей - рекреационные зоны.

Помимо знакомых всем домашних видов, в коллекции Детского зоопарка есть редкие и малоизвестные животные - например, осел Пуату: в России этих животных всего несколько). Также есть овцы Бордер-лейстер с ушами, напоминающими кроличьи, и четырехрогие овцы.

При этом диких животных в экспозиции Детского зоопарка не будет вообще: от их содержания отказались для того, чтобы полностью обезопасить посетителей. По этой же причине те виды, которые могут травмировать гостей, экспонируются за специальными барьерами, которые, тем не менее, не мешают наблюдать за животными.

Также на территории Детского зоопарка установлено множество просветительских стендов, рассказывающих посетителям об истории одомашнивания разных видов и их удивительных особенностях. Есть там и инфоцентр, в котором будут проходить познавательные занятия, лекции, встречи с зоологами, творческие мастер-классы. Также там расположен новый штаб Академии Московского зоопарка - образовательного проекта, направленного на повышение квалификации школьных учителей, сотрудников зоопарков и обучение владельцев домашних животных.

В ближайшее время в Детском зоопарке будут запущены экскурсии, включая инклюзивные программы.

Детский зоопарк является частью Московского зоопарка и расположен между Большой Грузинской улицей и Садовым кольцом. Предыдущая реконструкция этой территории проводилась в 1998 году, тогда же была впервые открыта экспозиция домашних животных "Детский зоопарк".

Коллекция всего Московского зоопарка, основанного в 1864 году, насчитывает 12,6 тыс. особей 1269 видов.