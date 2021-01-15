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Московский ГУМ готов предоставить свои помещения для COVID-вакцинации

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Руководство ГУМа готово предоставить площади магазина для организации мобильного пункта вакцинации от коронавируса, следует из открытого письма главы группы компаний Bosco Михаила Куснировича.

"В случае, если решение о создании мобильных пунктов вакцинации будет мэрией Москвы принято, ГУМ готов предоставить незамедлительно необходимые помещения для этого и сопутствующую инфраструктуру", - заявил Куснирович в своем обращении.

По его мнению, размещение пункта вакцинации в ГУМе может быть эффективным. "Даже несмотря на падение трафика, ежедневно ГУМ посещают более тридцати тысяч человек. И думаю, что очень здорово, что у них появится возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора", - сказал Куснирович.

Ранее сообщалось, что в столичном театре "Геликон-опера" может быть открыт пункт вакцинации от коронавируса, с таким предложением выступил худрук театра Дмитрий Бертман.

"Мы отправили сегодня официальное обращение в правительство Москвы с предложением открыть в "Геликоне" мобильный пункт вакцинации от СOVID -19. Пока мы ждем ответа", - сообщил Бертман "Интерфаксу".

О том, как будет организован пункт вакцинации от коронавируса, можно будет говорить после консультаций с департаментом здравоохранения Москвы, уточнил собеседник агентства.

"Все, что касается того, как это должно быть организовано - должно все быть по нормам и по правилам. Мы готовы предоставить помещение для вакцинации, потому что это очень важно, сейчас важно, чтобы люди максимально быстро привились", - добавил Бертман.

В настоящее время в Москве открыто 100 пунктов вакцинации от COVID-19 при городских поликлиниках.

13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ заявлял, что в России необходимо переходить от масштабной к массовой вакцинации против коронавируса, промышленность, по его словам, превысила планируемые объемы производства вакцин.

Хроника 09 января 2020 года – 15 января 2021 годаПандемия коронавируса
ГУМ Москва Михаил Куснирович Коронавирус

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