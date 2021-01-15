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В Москве с 20 января можно будет привиться от COVID-19 вне поликлиник

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы решила с 20 января начать открывать выездные пункты вакцинации от коронавируса, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Пункт в ГУМе откроется уже 17 января, в воскресенье.

Пандемия коронавируса

"Мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах. Первые шесть откроются уже на следующей неделе, 20 января. Они будут работать во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон-Опере", фудмолле "ДЕПО" и нескольких торговых центрах", - сказала Ракова.

По ее словам, москвичи, которые живут рядом с выездными пунктами, получат SMS о времени их работы. Предполагается, что пункты будут принимать людей в порядке живой очереди с 10 часов утра до 20 часов. Записывать на второй укол москвичей будут в день введения первой дозы, дату и время с людьми будут согласовывать.

С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинация будет бесплатной.

"По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами - семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат", - сказала вице-мэр.

Сделать прививку от Covid можно будет во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМе, фудмолле "ДЕПО", "Геликон-Опере", в торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", "COLUMBUS" и "Калейдоскоп".

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Хроника 09 января 2020 года – 15 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова коронавирус ГУМ Геликон-опера Афимолл Сити Океания

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