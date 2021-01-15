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Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Филиал израильского госпиталя Hadassah Medical Moscow в Международном медицинском кластере "Сколково" прекратила переговоры с компанией Pfizer по поставке ее вакцины от COVID-19, ". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе клиники и международного медкластера.

Клиника планирует предложить своим пациентам российскую вакцину "Спутник V". "Вакцинацию Pfizer тут не проводили, и в настоящее время не проводят", - отметили в пресс-службе.

Там отметили, что с самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с институтом имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций.

"В ближайшее время "Хадасса Москва" планирует начать прививать своих пациентов вакциной "Спутник V", основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах", - проинформировали там.

Клиника сфокусируется на своей специализации

По словам владельца клиники Евгения Туголукова, там решили не закупать другие вакцины, чтобы сконцентрироваться на основной своей деятельности – лечении онкологии.

"Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация – лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение", - сказал Туголуков.

Дискуссия вокруг вакцины Pfizer

В конце декабря 2020 года в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, расположенном в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в "лист ожидания.

В пресс-службе компании Pfizer 11 января "Интерфаксу" сообщили, что в 2021 году они будут поставлять разработанную с BioNTech вакцину от COVID-19 только по заключенным государственным соглашениям. В то же время там заявили, что рассматривают возможность обратиться за регистрацией своей вакцины в РФ.

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Кроме того, источники на фармрынке и в госструктурах 12 января сообщили агентству, что Россия в 2021 году, скорее всего, не получит вакцину от коронавируса американской компании Pfizer Inc., на государственном уровне закупок препарата в РФ не планируется.

В свою очередь в Росздравнадзоре "Интерфаксу" 14 января сообщили, что ввоз в Россию вакцин, не прошедших госрегистрацию в РФ, запрещен, этот запрет распространяется и на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера. В пресс-службах ММК и клиники тогда же пояснили, что имеют право использовать незарегистрированные в России лекарственные препараты, однако вопрос ввоза в РФ незарегистрированных препаратов, в том числе вакцины Pfizer, требует доработки. Там подчеркнули, что хотели бы ускорить решение вопроса ввоза в РФ незарегистрированных препаратов "для трансфера передовых технологий в медицину России".

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины – "Спутник V" (центр Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор). В стране в декабре стартовала масштабная вакцинация препаратом "Спутником V", по данным Российского Фонда прямых инвестиций, на данный момент привито более 1,5 млн человек.

Хадасса Москва Hadassah Medical Moscow Сколково Pfizer коронавирус

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