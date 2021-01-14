Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:43Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 92 348 199+744 289

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации
Фото: Noam Galai/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ввоз в Россию вакцин, не прошедших госрегистрацию в РФ, запрещен, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Росздравнадзоре.

В РоссииМассовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 январяМассовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 январяЧитать подробнее

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре в ответ на запрос, могут ли частные клиники РФ, в том числе официальный филиал израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow в медицинском кластере "Сколково", использовать иностранные вакцины такие, как Pfizer.

В конце декабря 2020 года в колл-центре филиала Hadassah - Hadassah Medical Moscow "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в "лист ожидания".

12 января представитель Hadassah Medical Moscow Анна Карабаш сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что на территории медицинского кластера можно применять препараты и технологии, прошедшие регистрацию только в странах ОЭСР.

Ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарств в Россию проводится в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств при наличии разрешительного документа.

"В то же время, Порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден", - подчеркнули в Росздравнадзоре.

В РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины - "Спутник V" (центр им. Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор).

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2021 годаПандемия коронавируса
Росздравнадзор Pfizer

Новости по теме

Новости

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

Около 10 млн россиян отправились в поездки по РФ в новогодние каникулы

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара
Пандемия коронавируса

Крым за сутки побил антирекорд по COVID после улучшения в праздники

Забивший до смерти педофила уфимец получил восемь лет строгого режима

Навальный находится в розыске в России с конца прошлого года

Навальный находится в розыске в России с конца прошлого года

Что случилось этой ночью: четверг, 14 января

Гордума приняла отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

Депутат Госдумы сообщил о работе над отменой обязательного ОГЭ

Депутат Госдумы сообщил о работе над отменой обязательного ОГЭ

Что произошло за день: среда, 13 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');