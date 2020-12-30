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Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Официальный филиал израильского госпиталя Hadassah Medical Moscow, расположенный в медицинском кластере "Сколково" в Москве, ведет переговоры о поставках в РФ вакцины коронавируса производства Pfizer и Moderna.

"Поставки ожидаются не ранее февраля", - сообщили "Интерфаксу" в кол-центре клиники.

В клинике отметили, что в настоящее время проводится запись желающих вакцинироваться в "лист ожидания".

Вакцины Pfizer и Moderna в РФ не зарегистрированы. Между тем на сайте Hadassah сообщается, что клиника - "единственное медицинское учреждение, которое может использовать незарегистрированные в РФ препараты".

В РФ разрабатывается 26 вакцин против коронавируса в 17 научных центрах, две вакцины уже зарегистрированы - это разработка института им. Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор". Еще одна - вакцина центра имени Чумакова РАН - ожидает регистрации в скором времени.

Хроника 09 января – 30 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус Pfizer Moderna

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