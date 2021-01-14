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Медкластер "Сколково" и клиника "Хадасса" заявили о праве использовать вакцину Pfizer

Там признают, что вопрос ввоза препарата требует доработки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Международный медкластер и клиника "Хадасса" настаивают, что имеют право использовать незарегистрированные в России лекарственные препараты, однако согласны, что вопрос ввоза в РФ вакцины Pfizer требует доработки.

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"Согласно 160-ФЗ, клиники - участники Международного медицинского кластера могут использовать лекарственных препараты, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР. Это является одним из ключевых преимуществ кластера", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службах ММК (Международный медицинский кластер) и "Хадасса Москва".

Ранее в Росздравнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что ввоз в Россию вакцин, не прошедших госрегистрацию в РФ, запрещен.

В пресс-службах ММК и клиники подчеркнули, что хотели бы ускорить решение вопроса ввоза в РФ незарегистрированных препаратов "для трансфера передовых технологий в медицину России".

В Росздравнадзоре напомнили, что в настоящее время ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарственных средств на территорию РФ проводится в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств. Согласно документу, для ввоза незарегистрированных лекарственных средств на территорию ЕЭС необходимо разрешение, но порядок его выдачи не утвержден.

В конце декабря 2020 года в колл-центре официального филиала израильского медцентра "Хадасса", расположенного в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в "лист ожидания".

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" (центр им. Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор). В стране в декабре стартовала масштабная вакцинация препаратом "Спутником V". По данным РФПИ (Российский Фонд прямых инвестиций), привито более 1,5 млн человек.

Pfizer коронавирус

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