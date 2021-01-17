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В московских аэропортах задержали более 30 рейсов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Более тридцати рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы на фоне погодных условий.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах столицы отменили девять рейсов, еще 33 задержали. Меньше всего рейсов - восемь - задержано в аэропорту "Внуково", еще четыре рейса, прибывающих в аэропорт согласно расписанию отменены. Десять рейсов задержано в "Шереметьево", еще четыре отменены. В "Домодедово" задержано 15 рейсов, один отменен.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях.

Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.

Москва

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