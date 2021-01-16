В Москве в ближайшие сутки выпадет еще около 7 см снега

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Снег идет в Москве уже третьи сутки, городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, за прошедшие двое суток выпало около 14 сантиметров снега, в ближайшие 24 часа ожидается еще примерно 7 сантиметров.

"Транспорт городской работает без сбоев", - заявил заммэра.

Ранее Бирюков сообщил, что городские службы до максимального значения (130 градусов) температуру в системе отопления из-за сильных морозов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы местами может опуститься ниже -25 градусов. Столичный главк МЧС предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице.