Московские дороги несколько раз обработают реагентами из-за снегопада

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ночью в Москве начался снегопад, который максимально усилится днем в субботу. Чтобы дороги не стали скользкими, их несколько раз обработают противогололедными материалами, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в пятницу.

Прирост снега в субботу составит до семи сантиметров. Температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, а ветер усилится до 12-14 метров в секунду.

Коммунальщики начали подметать проезжие части и тротуары с началом снегопада. После подметания они обработают дороги против гололеда. Цикл работ повторят несколько раз в течение дня.

Мэрия попросила водителей не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходов – быть внимательнее на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.