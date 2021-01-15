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На выходные в столичном регионе морозы усилятся до 23 градусов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье в субботу и воскресенье морозы усилятся, по ночам температура может опускаться до минус 23 градусов, сообщил Росгидромет. Ослабление морозов синоптики ожидают на Крещение.

16 января в субботу в регионе будет снегопад. В ночь на субботу в Москве похолодает до минус 17-19 градусов, по области - до минус 22. Днем в субботу в городе будет минус 13-15 градусов, в Подмосковье - до минус 18.

В воскресенье мороз усилится, ночью ожидается небольшой снег. Средняя суточная температура ожидается на 9-11 градусов ниже климатической нормы.

В ночь на 17 января в городе будет минус 19-21 градусов, по области - до минус 23. Днем в воскресенье в Москве будет до минус 17 градусов мороза, в Подмосковье - до минус 20.

В ночь на понедельник в Москве обещают минус 23-25 градусов, по области - до минус 28. Днем в городе будет минус 15-17 градусов, в области - минус 15-20.

На Крещение, 19 января, в регионе днем будет чуть теплее - до 10-15 градусов мороза. 20-24 января ослабление морозов продолжится и во второй половине недели средняя суточная температура ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Росгидромет Москва Московская область

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