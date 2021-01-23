Полиция вытеснила протестующих с Пушкинской площади в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов вытеснили участников несанкционированной акции с Пушкинской площади в центре Москвы.

Протестующих вытеснили в основном на Тверскую улицу в направлении Триумфальной площади. Часть людей вышла на проезжую часть, перекрыв движение.

Между тем, большая группа активистов движется в направлении Пушкинской площади, заняв проезжую часть на Большой Дмитровке.

Большое количество людей собралось на Страстном бульваре. Они частично перекрыли движение автотранспорта. В толпе слышны звуки разрывающихся петард.

Полиция предпринимает попытки вытеснить протестующих в направлении площади Петровских ворот.

На несанкционированной акции продолжаются задержания, среди задержанных - мужчина переодетый шаманом движения Qanon, участвовавшего в штурме Капитолия.

В субботу в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну.