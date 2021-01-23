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Что произошло за день: суббота, 23 января

Протесты в Москве и других городах России и смерть Ларри Кинга

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Протестующие собрались на Пушкинской площади, затем их вытеснили силовики. Участники акции перемещались по городу, происходили стычки с полицией. По данным ОНК Москвы, всего задержали более 600 человек, среди них оказались 15 детей. Также сообщалось о задержании Юлии Навальной (ее отпустили вечером) и Любови Соболь, в отношении которой составили протокол.

- Во многих городах России в субботу прошли протестные акции. В частности, в Екатеринбурге, по данным на 14:00 по московскому времени, собрались около трех тысяч человек, в Нижнем Новгороде насчитали около 1,5 тысяч протестующих. Также протестные акции прошли в Центральной России, городах юга и Северного Кавказа, Поволжья.

- Голикова не рекомендовала прививаться переболевшим COVID-19. По словам вице-премьера, повторные случаи заболевания единичны, а после вакцинации и перенесенной болезни уровень антител "практически идентичен". За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 20 921 человека.

- Курского участкового уволили после видео в защиту Навального и Фургала. В УМВД по региону объяснили решение тем, что майор полиции Руслан Агибалов совершил "поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".

- Умер американский тележурналист Ларри Кинг. Ему было 87 лет. В начале января сообщалось, что Кинг заразился коронавирусом.

- Турция будет производить вакцину "Спутник V". Как сообщили в РФПИ, потенциальный объем производства - миллионы доз в год.

- В Мичигане участник лотереи выиграл $1 млрд. Это второй крупнейший джекпот после рекордного выигрыша жителя Южной Каролины: в октябре 2018 года он выиграл более $1,5 млрд.

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