В СК сообщили еще о четырех уголовных делах после протестов в Москве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили еще четыре уголовных дела о насилии против сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ) на субботней несанкционированной акции оппозиции. Об этом в воскресенье журналистам сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По версии следствия, 23 января агрессивно настроенные участники акции нанесли телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции при исполнении должностных обязанностей, "одному из них распылив в лицо газовый баллончик".

В этот же день на территории Пресненского района мужчина наехал на сотрудника полиции в ответ на требования остановить автомобиль, сказала Иванова.

Накануне в Следственном комитете (СК) сообщили о возбуждении ряда уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

По данным следователей, в субботу агрессивно настроенные участники акции вблизи Сретенского бульвара избили сотрудника Росгвардии в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов. Еще двоим сотрудникам правопорядка распылили в лицо слезоточивый газ, а на Пушкинской площади один из протестующих нанес сотруднику ОМОНа множественные удары, говорилось в сообщении СК.

Также участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару, и, "совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ".

Как сообщалось, несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны.

В воскресенье уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что на несанкционированной акции в субботу было задержано более тысячи человек.