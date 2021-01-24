Омбудсмен насчитала более тысячи задержанных на акции в Москве

Задержания на субботней несанкционированной акции в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Москве на несанкционированной акции накануне, предварительно, было задержано более тысячи человек, сообщила в воскресенье уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Как говорится в ее заявлении, для уточнения цифр по городу омбудсменом будут направлены соответствующие запросы.

Отмечается, что столичный омбудсмен была на месте событий - на Пушкинской площади, а позднее на Цветном бульваре, сотрудники ее аппарата - на бульварах и прилегающих переулках и улицах.

Потяева сообщила, что среди митингующих в Москве подавляющее большинство - молодые люди от 20 до 30 лет, а также было много несовершеннолетних, несмотря на предупреждения, исходившие от различных ведомств.

"В первой половине протестной акции обе стороны вели себя достаточно корректно, хотя и происходили задержания. Серьезные конфликтные ситуации стали происходить ближе к концу события", - сказала она.

В субботу ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщал, что, по предварительным данным, на акциях в Москве было задержано свыше 600 человек.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны.