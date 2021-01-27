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СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Задержаны еще двое участников несанкционированной акции 23 января в центре Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

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Один из задержанных подозревается в избиении сотрудника ОМОНа, второй - в повреждении автомобиля ФСБ.В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что накануне в связи с нападением на автомобиль ФСБ 23 января был задержан тиктокер Константин Лакеев (Киевский), следствие попросит Пресненский суд Москвы арестовать его. По данным собеседника агентства, Лакеев запрыгнул на капот машины, его допросили в качестве подозреваемого в рамках дела о хулиганстве и повреждении имущества.

23 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального. В Москве люди собрались в районе Пушкинской площади, затем часть из них направилась к Манежной площади, часть пошла на Трубную площадь и Цветной бульвар, некоторые к вечеру собрались у СИЗО "Матросская тишина", где содержится оппозиционер.

По итогам акции в Москве возбуждены несколько уголовных дел, в том числе о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Протесты в Москве

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СКР Москва

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