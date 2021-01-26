Спецприемники Москвы переполнены участниками акции 23 января

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Два спецприемника Москвы для административно-арестованных лиц полностью заполнены участниками акции 23 января, арестованными по решению судов за участие в несанкционированном мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников полиции.

"Сегодня мы посетили спецприемники для административно-арестованных, оба забиты полностью. Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны", - сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, в первом спецприемнике содержатся 32 арестованных во время митинга, а во втором 31, "в основном это статьи 20.2 и 19.3 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга и неподчинение законному требованию представителя власти)".

"В самих спецприемниках условия нормальные, претензий и жалоб ни у кого нет. Однако выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в милицейском автобусе, где они спали, где их не выводили в туалет и не кормили. В ОВД "Измайлово" часть людей спало на полу, матрасов никому не дали, воды не давали. Такая же ситуация была в ОВД "Бескудниково", - сказала Литвинович.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

По данным столичного управления МВД РФ, в мероприятии в Москве приняли участие 4 тысячи человек.

Как заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, в ходе несанкционированной акции в Москве были задержаны более 1000 человек.