В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице имеется почти двойной запас COVID-коек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация постепенно улучшается (...). Все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда", - сказал Собянин в ходе осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке.

По его словам, снятие части COVID-ограничений в Москве в среду стало возможным благодаря запасу прочности столичной медицинской системы.

При этом Собянин отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, доля больных в тяжелом состоянии остается высокой. "Поэтому, конечно, надо быть во всеоружии и не расслабляться", - подчеркнул мэр столицы.

В среду в Москве отменили ограничения на ночную работу заведений общественного питания, также перестало быть обязательным требование о переводе на "удаленку" 30% сотрудниковорганизаций.