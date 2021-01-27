В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В Москве зарегистрировано наименьшее число новых пациентов с конца сентября

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 741 случай - это минимальное с конца октября значение, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Впервые суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ достиг отметки более 17 тысяч 23 октября 2020 года, затем значение колебалось в пределах от 16,5 тыс. до 17 717 случаев. Последовал дальнейший рост числа случаев заражения, и ситуация начала стабилизироваться только в начале января.

В Москве за сутки зафиксировано 1 837 новых случаев - это самое низкое значение с конца сентября 2020 года. В российской столице за сутки из больниц были выписаны 5 924 пациента, умерли 75.

В целом по РФ за сутки подтверждено 594 летальных исхода. При этом 27 922 человека были выписаны по выздоровлении, что более чем на 12 тысяч превышает число новых заболевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 774 тыс. 672 случаев коронавирусной инфекции (+0,47%), 71 076 умерших и 3 млн 202 тыс. 483 выписанных.

Заболеваемость в регионах

Еще 1 813 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 928 - в Московской области, 474 - в Нижегородской области, 384 - в Воронежской области, 379 - в Ростовской области, 368 - в Свердловской области, 321 - в Красноярском крае, 293 - в Хабаровском крае, по 290 - в Вологодской области, Пермском крае.

Еще 287 случаев зарегистрированы в Челябинской области, 275 - в Самарской области, 259 - в Иркутской области, 252 - в Саратовской области, 243 - в Архангельской области, по 241 - в Карелии, Волгоградской области, 232 - в Ставропольском крае, 230 - в Пензенской области, 228 - в Ульяновской области, 222 - в Ленинградской области, 216 - в Приморском крае, 211 - в Забайкальском крае, 202 - в Тверской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.