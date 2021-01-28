Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Заболеваемость COVID-19 в Москве устойчиво снижается

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное - сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией", - сказала Ракова журналистам.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице почти двойной запас COVID-коек, что позволяет начать возвращать их к обычной работе. Он также заявил, что снятие дополнительных COVID-ограничений в Москве в среду стало возможным благодаря запасу прочности городской медицинской системы.

Ракова отметила, что пять московских стационаров для лечения больных коронавирусом возвращаются к обычному режиму работы, освобождаются более 2 тыс. коек. Теперь они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям.

Заммэра уточнила, что речь идет о больницах имени Ф.И. Иноземцева, имени С.С. Юдина, №51, втором корпусе больницы имени С.И. Спасокукоцкого и научно-практическом центре наркологии. В клиниках проведут специальную санитарную обработку, весь персонал протестируют на наличие коронавируса.

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, в Москве наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, суточный прирост новых случаев опустился до октябрьских значений.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве предупредили о незаконности планируемой на 31 января акции

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Участницу Pussy Riot задержали по подозрению в нарушении санитарно-эпидемических правил

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

На участников акции 23 января в Москве завели дело о нарушении антиковидных мер

В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

Более 20 станций метро построят в Новой Москве к 2035 году

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве
Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');