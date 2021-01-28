Заболеваемость COVID-19 в Москве устойчиво снижается

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное - сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией", - сказала Ракова журналистам.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице почти двойной запас COVID-коек, что позволяет начать возвращать их к обычной работе. Он также заявил, что снятие дополнительных COVID-ограничений в Москве в среду стало возможным благодаря запасу прочности городской медицинской системы.

Ракова отметила, что пять московских стационаров для лечения больных коронавирусом возвращаются к обычному режиму работы, освобождаются более 2 тыс. коек. Теперь они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям.

Заммэра уточнила, что речь идет о больницах имени Ф.И. Иноземцева, имени С.С. Юдина, №51, втором корпусе больницы имени С.И. Спасокукоцкого и научно-практическом центре наркологии. В клиниках проведут специальную санитарную обработку, весь персонал протестируют на наличие коронавируса.

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, в Москве наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, суточный прирост новых случаев опустился до октябрьских значений.