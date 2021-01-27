На участников акции 23 января в Москве завели дело о нарушении антиковидных мер

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении участников прошедших в Москве 23 января несанкционированных акций.

"Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, которых ранее обязали самоизолироваться дома из-за выявленного у них COVID-19.

В итоге 23 января следователи столичного главка МВД завели по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий), сказала Волк. Она добавила, что фигурантам грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

Кроме того, по словам Волк, в Москве, возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Предварительное расследование установило, что протестующие 23 января умышленно заблокировали дороги и объекты транспортной инфраструктуры в центре Москвы, в том числе на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других улицах.

"Аналогичное уголовное дело возбуждено 23 января Следственным управлением УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга", - сообщила Волк. Группа людей на улице Малой Морской в северной столице вышла на проезжую часть, тем самым препятствуя движения машин и вынуждая водителей применять экстренное торможение. "Передвигаясь в толпе, участники акции создали реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности окружающих", - сказала представитель МВД РФ.

Уголовное дело, предусмотренное этой же статьей об умышленном блокировании транспортных коммуникаций (ч. 1 ст. 267 УК РФ) возбуждено и во Владивостоке. По данным полиции, группа лиц с помощью сети Интернет организовала на центральной площади города Владивостока сбор граждан, которые заблокировали движение по улицам Светланской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. "Своими действиями они создали препятствия функционированию городского транспорта, в частности, затруднили своевременное оказание скорой медицинской помощи жителям города", - отметила Волк.

Следственным управлением УМВД России по г. Ижевску также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

"Сотрудниками полиции был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений. В результате этих действий было остановлено движение транспорта по улицам Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской, поставлена под угрозу безопасность людей", - сообщила представитель МВД.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила, что были задержаны более 1000 человек.

По данным официального представителя Следственного комитета (СК) Светланы Петренко, более полутора десятков человек задержаны в регионах РФ по подозрению в преступлениях, совершенных на акциях протеста 23 января, возбуждено 21 уголовное дело.

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