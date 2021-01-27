Директор ФБК сообщил о задержании главы "Альянса врачей"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева задержана в Москве, ее везут домой для проведения обыска, сообщил на своей странице в твиттере директор ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Иван Жданов.

Ранее также сообщалось, что обыски проводятся в квартирах Алексея Навального и его жены Юлии, а также в студии "Навальный.Live" и офисе ФБК. По данным Жданова, действия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

23 января в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Власти сообщали, что в столице среди протестующих были зараженные коронавирусом, они должны были соблюдать карантин.