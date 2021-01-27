В студию "Навальный.Live" и офис ФБК пришли с обысками

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Обыск проводится в студии канала "Навальный.Live" и московском офисе ФБК (признан в РФ иностранным агентом).

Об обыске в студии сообщает в своем твиттере юрист ФБК (признан в России иноагентом) Любовь Соболь, которая находится в помещении. О ситуации в офисе ФБК рассказал на своей странице в твиттере директор фонда Иван Жданов.

Ранее в среду стало известно, что в квартире Навального в районе Марьино, а также в квартире его жены Юлии на Автозаводской проходят обыски.

Жданов сообщил, что сотрудники МВД пришли в связи с возбуждением уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в деле пока нет фигурантов.

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