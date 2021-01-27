В квартиру Навального пришли с обысками

Также оперативники пришли в квартиру Юлии Навальной

Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Соратники Алексея Навального сообщили, что в его квартиру в Марьине пришли с обыском.

В квартире на Люблинской улице сейчас находится брат политика Олег Навальный, сообщил в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в перечень иноагентов) Иван Жданов.

"Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем", - сообщил Жданов.

У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск pic.twitter.com/myY5ai7Frf — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Позднее Жданов добавил, что обыски у Навального и в квартире его жены проводят сотрудники МВД по уголовному делу, возбужденному по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Между тем осведомленный источник уточнил "Интерфаксу", что в данном деле пока нет фигурантов.

"Дело возбуждено по факту выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм на акции", - сообщил он.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

О возбуждении такого дела после протестной акции в Москве пресс-служба МВД сообщила ранее в среду. Полиция установила, что участники и организаторы несогласованной акции 23 января "создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции". Среди протестующих находились люди, которых ранее обязали самоизолироваться дома из-за выявленного у них COVID-19, уточняли в ведомстве.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Германии, где проходил лечение. 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании в отделении полиции арестовал политика до 15 февраля. Навальный и его адвокаты считают арест незаконным.

28 января Мособлсуд рассмотрит апелляцию на это решение. Химкинская городская прокуратура уже сообщила, что не нашла нарушений в задержании и аресте политика.

2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному по делу "Ив Роше" на реальное из-за нарушений правил отбытия условного срока. Во ФСИН отмечали, что политик до госпитализации в августе пропустил шесть регистраций в уголовно-исполнительной инспекции, а после выписки из берлинской клиники Charite вообще ни разу не явился к инспекторам. С 29 декабря ведомство объявило Навального в розыск.

Пока Навальный лечился в Германии, в его отношении возбудили уголовное дело о хищении денег, пожертвованных ФБК. Кроме того, на него заведено дело об оскорблении ветерана.

21 января генпрокурор Игорь Краснов заявил, что с учетом уже вынесенных обвинительных приговоров и дела об оскорблении ветерана Навального можно называть преступником.