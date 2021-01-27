Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

В квартиру Навального пришли с обысками

Также оперативники пришли в квартиру Юлии Навальной

В квартиру Навального пришли с обысками
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Соратники Алексея Навального сообщили, что в его квартиру в Марьине пришли с обыском.

В квартире на Люблинской улице сейчас находится брат политика Олег Навальный, сообщил в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в перечень иноагентов) Иван Жданов.

"Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем", - сообщил Жданов.

Позднее Жданов добавил, что обыски у Навального и в квартире его жены проводят сотрудники МВД по уголовному делу, возбужденному по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Между тем осведомленный источник уточнил "Интерфаксу", что в данном деле пока нет фигурантов.

"Дело возбуждено по факту выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм на акции", - сообщил он.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

О возбуждении такого дела после протестной акции в Москве пресс-служба МВД сообщила ранее в среду. Полиция установила, что участники и организаторы несогласованной акции 23 января "создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции". Среди протестующих находились люди, которых ранее обязали самоизолироваться дома из-за выявленного у них COVID-19, уточняли в ведомстве.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Германии, где проходил лечение. 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании в отделении полиции арестовал политика до 15 февраля. Навальный и его адвокаты считают арест незаконным.

28 января Мособлсуд рассмотрит апелляцию на это решение. Химкинская городская прокуратура уже сообщила, что не нашла нарушений в задержании и аресте политика.

2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному по делу "Ив Роше" на реальное из-за нарушений правил отбытия условного срока. Во ФСИН отмечали, что политик до госпитализации в августе пропустил шесть регистраций в уголовно-исполнительной инспекции, а после выписки из берлинской клиники Charite вообще ни разу не явился к инспекторам. С 29 декабря ведомство объявило Навального в розыск.

Пока Навальный лечился в Германии, в его отношении возбудили уголовное дело о хищении денег, пожертвованных ФБК. Кроме того, на него заведено дело об оскорблении ветерана.

21 января генпрокурор Игорь Краснов заявил, что с учетом уже вынесенных обвинительных приговоров и дела об оскорблении ветерана Навального можно называть преступником.

Возвращение Навального

11
Алексей Навальный в самолетеАлексей Навальный и его жена Юлия садятся в самолет в БерлинеАлексей и Юлия Навальные на бортуОбстановка у аэропорта "Внуково"Сотрудники полиции охраняют международный аэропорт "Внуково"Полиция во время задержания сторонника НавальногоПравоохранительные органы вытесняют людей от здания аэропорта "Внуково"Алексей и Юлия Навальные в автобусе в аэропорту "Шереметьево"Сотрудники полиции уносят задержанного в автозакОчередь из ожидающих у входа в аэропорт "Внуково"Задержание женщины во "Внуково"
Алексей Навальный в самолете
Иван Жданов Олег Навальный Алексей Навальный ФБК МВД ФСИН

Новости по теме

Новости

Школы РФ смогут сами решить, продлевать ли учебу из-за карантина

Все основные соцсети оштрафуют за призыв детей на митинги

Пандемия коронавируса

В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей

Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей

Минздрав опроверг сообщения о планах ограничить онкобольных в выборе врачей

Росавиация сообщила о сложностях с сертификацией Boeing 737 MAX

Росавиация сообщила о сложностях с сертификацией Boeing 737 MAX

Песков назвал выборы легальным способом выразить отношение к президенту

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');