Число пациентов в инфекционных стационарах выросло в 1,5 раза в 2020 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России в прошлом году в 1,5 раза выросло количество госпитализаций в инфекционные стационары из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Ежегодно в инфекционные стационары страны госпитализировались в среднем 1,3 млн пациентов, однако только за 11 месяцев 2020 года этот показатель суммарно уже превысил 2 млн случаев", - говорится в статье Мурашко, опубликованной в официальном журнале Минздрава России "Национальное здравоохранение".

Он отмечает, что смещение фокуса на лечение неинфекционных заболеваний в предыдущие годы повлияло на то, что число инфекционных коек для взрослых сократилось на 40%: с 35,4 тыс. в 2010 году до 25,1 тыс. в 2019 году, а для детей - на 23%, с 33,1 тыс. до 26,8 тыс. соответственно, "к тому же существовала неравномерность доступности по стране данного вида медицинской помощи, недоукомплектованность врачами-инфекционистами, врачами-эпидемиологами".

Министр пишет, что "наряду с дефицитом кадров и коечного фонда, более половины инфекционных больниц, располагающихся в зданиях устаревших типов проектирования, вплоть до памятников архитектуры, не соответствуют современным санитарным требованиям и нормам". "Такие здания требуют капитального ремонта и реконструкции, нуждаются в оснащении специальными вентиляционными системами и современным медицинским оборудованием, которое тоже имеет свои требования к типу помещения", - пишет Мурашко.

По его словам, современный инфекционный стационар подразумевает особенности проектирования: шлюзы, боксы и другие специальные помещения. "Реконструкционный потенциал устаревших зданий значительно ограничен, а в случае памятника архитектуры и вовсе невозможен", - отмечает министр.

Вместе с тем, по его словам, в РФ благодаря мобилизации ресурсов системы здравоохранения, оперативному разворачиванию более 200 тысяч коек "в период пандемии COVID-19 удалось избежать катастрофических последствий для жизни и здоровья населения".

"В то же время, дальнейшее перепрофилирование большого объема коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, могло оказать негативное влияние на показатели смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных, неврологических и других заболеваний", - отмечает Мурашко.