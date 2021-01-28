Пожилые москвичи составили более 60% пациентов с COVID в тяжелой форме

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожилые москвичи в большинстве своем переносят COVID-19 в тяжелой форме, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Эта категория страдает больше всех. Именно в возрасте 65 (лет) плюс больше всего больных, которые переносят COVID тяжело. И по нашим данным, таких людей 63%", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Заммэра добавила, что столичные медицинские учреждения готовы удовлетворить спрос на вакцинацию против COVID-19 со стороны пожилых москвичей, жителям города этого возраста направлены индивидуальные приглашения.

Как сообщалось, вакцинацию от коронавируса прошли более 90% проживающих в домах престарелых.

Среди привитых – более 330 человек старше 90 лет и девять человек старше 100 лет.

Масштабная вакцинация от COVID-19 в Москве стартовала 5 декабря.