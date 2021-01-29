Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Коронавирусом в Москве переболели более половины жителей, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело (COVID-19 - ИФ)", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Он добавил, что перенесшим коронавирусную инфекцию москвичам спешить вакцинироваться от COVID-19 "нет никакого смысла".

"Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той огромной базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%", - отметил мэр.

По его словам, этот факт – свидетельство того, что иммунитет к COVID-19 сохраняется долго.

Собянин отметил, что столичные резервные госпитали для лечения больных коронавирусом останутся для "подстраховки" до осенне-зимнего периода.

"Резервные госпитали продолжают свою работу. Мы их не закрываем, они будут в горячем резерве до осенне-зимнего периода, мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", - сказал мэр.

По его словам, в Москве сейчас загружено менее 10 тысяч COVID-коек.