Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:56Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Коронавирусом в Москве переболели более половины жителей, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело (COVID-19 - ИФ)", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Он добавил, что перенесшим коронавирусную инфекцию москвичам спешить вакцинироваться от COVID-19 "нет никакого смысла".

"Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той огромной базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%", - отметил мэр.

По его словам, этот факт – свидетельство того, что иммунитет к COVID-19 сохраняется долго.

Собянин отметил, что столичные резервные госпитали для лечения больных коронавирусом останутся для "подстраховки" до осенне-зимнего периода.

"Резервные госпитали продолжают свою работу. Мы их не закрываем, они будут в горячем резерве до осенне-зимнего периода, мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", - сказал мэр.

По его словам, в Москве сейчас загружено менее 10 тысяч COVID-коек.

Хроника коронавируса. Январь.

21
Власти Китая смогли убедить граждан снизить количество поездок в преддверии Лунного Нового года. На фото: главный железнодорожный вокзал Пекина был в основном немноголюдным в первый день туристического ажиотажа.28 января. Непал начал вакцинацию против COVID-19.27 января. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии составило 100 880 007 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.26 января. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.25 января. Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто. 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Власти Китая смогли убедить граждан снизить количество поездок в преддверии Лунного Нового года. На фото: главный железнодорожный вокзал Пекина был в основном немноголюдным в первый день туристического ажиотажа.
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

В центре Москвы 31 января закроют заведения общепита

В Москве закроют 7 станций метро в день несогласованной акции 31 января

Муниципальный депутат Янкаускас арестован на 10 суток

Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта

Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта

В Москве в выходные ожидается снегопад

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В Москве за сутки от COVID выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%

Tik-Tok блогер Лакеев арестован за нападение на машину ФСБ в Москве

Tik-Tok блогер Лакеев арестован за нападение на машину ФСБ в Москве

Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца

Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');