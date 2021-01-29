В Москве будут судить сиделку, истязавшую 90-летнюю подопечную

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы рассмотрит дело сиделки из Узбекистана, применявшей силу к 90-летней женщине, за которой она должна была следить, сообщает в пятницу столичная прокуратура.

Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней гражданки Узбекистана, сказали в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в Никулинский суд. "Обвиняемая содержится под стражей", - добавили в прокуратуре.

По данным следствия, иностранка в сентябре прошлого года ухаживала за 90-летней женщиной в квартире на Мичуринском проспекте. Сиделка на почве личной неприязни избила пенсионерку, нанеся множество ударов по лицу и телу и нецензурно обругав ее при этом, сообщили в надзорном ведомстве.