Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

В Москве будут судить сиделку, истязавшую 90-летнюю подопечную

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы рассмотрит дело сиделки из Узбекистана, применявшей силу к 90-летней женщине, за которой она должна была следить, сообщает в пятницу столичная прокуратура.

Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней гражданки Узбекистана, сказали в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в Никулинский суд. "Обвиняемая содержится под стражей", - добавили в прокуратуре.

По данным следствия, иностранка в сентябре прошлого года ухаживала за 90-летней женщиной в квартире на Мичуринском проспекте. Сиделка на почве личной неприязни избила пенсионерку, нанеся множество ударов по лицу и телу и нецензурно обругав ее при этом, сообщили в надзорном ведомстве.

Москва Узбекистан

Новости

В Москве в выходные ожидается снегопад

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В Москве за сутки от COVID выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%

Tik-Tok блогер Лакеев арестован за нападение на машину ФСБ в Москве

Tik-Tok блогер Лакеев арестован за нападение на машину ФСБ в Москве

Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца

Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве привлекли к ответственности 267 участников акции 23 января

Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');