Станция столичного метро "Красносельская" открылась для пассажиров

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция сняла ограничения на работу станции метро "Красносельская", сообщил в воскресенье столичный департамент транспорта. Станция работает на вход и выход, поезда останавливаются".

На данный момент в Москве остаются закрытыми станции метро:

"Охотный ряд"

"Театральная"

"Площадь Революции"

"Кузнецкий мост"

"Лубянка"

"Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии

"Сухаревская"

"Красные ворота"

"Сокольники".

О закрытии ряда станций метро на вход и выход в день проведения несогласованной акции 31 января сообщалось в пятницу, 29 января. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.