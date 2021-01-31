Станция столичного метро "Красносельская" открылась для пассажиров
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция сняла ограничения на работу станции метро "Красносельская", сообщил в воскресенье столичный департамент транспорта. Станция работает на вход и выход, поезда останавливаются".
На данный момент в Москве остаются закрытыми станции метро:
"Охотный ряд"
"Театральная"
"Площадь Революции"
"Кузнецкий мост"
"Лубянка"
"Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии
"Сухаревская"
"Красные ворота"
"Сокольники".
О закрытии ряда станций метро на вход и выход в день проведения несогласованной акции 31 января сообщалось в пятницу, 29 января. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.