Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 580 474+511 251

Станция столичного метро "Красносельская" открылась для пассажиров

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция сняла ограничения на работу станции метро "Красносельская", сообщил в воскресенье столичный департамент транспорта. Станция работает на вход и выход, поезда останавливаются".

На данный момент в Москве остаются закрытыми станции метро:

"Охотный ряд"
"Театральная"
"Площадь Революции"
"Кузнецкий мост"
"Лубянка"
"Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии
"Сухаревская"
"Красные ворота"
"Сокольники".

О закрытии ряда станций метро на вход и выход в день проведения несогласованной акции 31 января сообщалось в пятницу, 29 января. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.

Москва метро

Новости по теме

Новости

В ОНК заявили о 150 задержанных на акциях в Москве

В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"

Власти Москвы насчитали около 300 человек на акции в центре города

В центре Москвы на акциях задержали около 10 человек

В центре Москвы начались задержания на акции в поддержку Навального

В центре Москвы начались задержания на акции в поддержку Навального

В Москве допустили новые ограничения для метро по требованию полиции

Около полумиллиона москвичей записались на вакцинацию от коронавируса

В центре Москвы закрылись семь станций метро в преддверии несогласованной акции

В центре Москвы закрылись семь станций метро в преддверии несогласованной акции

Полиция попросила кафе в центре Москвы выключить Wi-Fi 31 января

На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье запретят парковку

На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье запретят парковку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');