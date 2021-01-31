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Станция метро "Сокольники" открылась для пассажиров

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Закрытая по требованию полиции станция метро "Сокольники" возобновила работу, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Поезда вновь останавливаются на этой станции.

По данным на 17:00, в Москве остаются закрытыми станции:

"Охотный ряд"
"Театральная"
"Площадь Революции"
"Кузнецкий мост"
"Лубянка"
"Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии
"Сухаревская"
"Красные ворота".

Москва метро

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