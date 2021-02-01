Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы поместил под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, задержанную по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в столице.

Срок ареста - до 23 марта 2021 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская в понедельник.

Позднее Басманный суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении сотрудника ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Николая Ляскина и муниципального депутата района Северное Измайлово Дмитрия Барановского.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Изначально расследованием уголовного дела занималось следствие МВД. Однако в настоящий момент дело передано в Следственный комитет РФ для дальнейшего сбора доказательств, сообщила "Интерфаксу" адвокат Ярмыш Вероника Полякова. Официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

29 января Тверской суд Москвы уже отправил под домашний арест юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Алексея Навального - Олега, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова и главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву. Все они находятся в статусе подозреваемых по делу.