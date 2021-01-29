Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта

Эта же мера пресечения избрана координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и главе профсоюза "Альянса врачей" Анастасии Васильевой

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, задержанных по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января.

"Судом в отношении Соболь и Степанова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 марта", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Аналогичная мера пресечения также избрана судом в отношении ещё одной фигурантки дела - главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой.

Находясь под домашним арестом, Соболь, Степанову и Васильевой запрещено покидать места их проживания, общаться с кем-либо без согласования со следователем, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Всего в рамках уголовного дела задержаны пять человек.

23 января в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Власти сообщали, что в столице среди протестующих были зараженные коронавирусом и что они должны были соблюдать карантин.