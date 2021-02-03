Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило участнице проекта Pussy Riot Марии Алехиной обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января, сообщил "Интерфаксу" в среду ее адвокат Даниил Берман.

"Сегодня следователем Главного следственного управления Следственного комитета России Марии было предъявлено обвинение. Виновной она себя не признает, считает обвинение надуманным и абсурдным", - сказал он.

По словам адвоката, Алехина дала следствию "небольшие" показания, но от более подробных комментариев пока воздержался.

Алехиной вменяется подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ). В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По делу о нарушении санэпидправил уже задержаны и помещены под домашний арест брат Алексея Навального Олег, и сторонники оппозиционера - Любовь Соболь, Анастасия Васильева и другие.

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат СКР, куда оно было передано из следствия главка столичного МВД.