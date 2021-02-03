В Москве от COVID поправилось в 3,5 раза больше человек, чем заболело

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявили 1545 новых случаев коронавируса, число выздоровевших за 24 часа в три с половиной раза превысило число заболевших.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом, выздоровели еще 5 221 москвичей. Всего от COVID-19 в Москве излечились 829 844 человека.

За сутки коронавирус привел к смерти 65 человек. С начала пандемии заболевание унесло жизни 13 634 жителей столицы.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.