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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:36Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Еще 16 474 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России, сообщает оперштаб.

Петербург вновь опередил Москву по суточному приросту: в городе выявлено 1 916 новых зараженных. В Москве этот показатель составил 1545, это наименьшие цифры с конца сентября. В Московской области 773 новых эпизода, в Нижегородской области - 477.

За сутки в стране скончались 526 человек с COVID-19. Общее число жертв достигло 74 684.

При этом за сутки в РФ по выздоровлению были выписаны 24 822 пациента, что на 8 348 превышает количество новых заболевших. Общее число поправившихся в стране выросло до 3 млн 365 367.

За все время пандемии в России было зафиксировано 3 млн 901 204 случая заболевания коронавирусом. Лидером антирейтинга в мире остаются США: 26,43 млн случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса. В Индии - 10,77 млн, в Бразилии - 9,28 млн, в Великобритании - 3,86 млн.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

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