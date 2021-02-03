В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Еще 16 474 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России, сообщает оперштаб.

Петербург вновь опередил Москву по суточному приросту: в городе выявлено 1 916 новых зараженных. В Москве этот показатель составил 1545, это наименьшие цифры с конца сентября. В Московской области 773 новых эпизода, в Нижегородской области - 477.

За сутки в стране скончались 526 человек с COVID-19. Общее число жертв достигло 74 684.

При этом за сутки в РФ по выздоровлению были выписаны 24 822 пациента, что на 8 348 превышает количество новых заболевших. Общее число поправившихся в стране выросло до 3 млн 365 367.

За все время пандемии в России было зафиксировано 3 млн 901 204 случая заболевания коронавирусом. Лидером антирейтинга в мире остаются США: 26,43 млн случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса. В Индии - 10,77 млн, в Бразилии - 9,28 млн, в Великобритании - 3,86 млн.