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Десять стационаров для больных COVID-19 в Москве вернут к плановой работе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч коек вернут со среды к плановой работе в связи со снижением показателя госпитализации пациентов с коронавирусом, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Эпидемиологическая ситуация в столице продолжает улучшаться. Количество выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось. Вместе с этим уменьшилось и число госпитализаций. За последнюю неделю их число сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 ковидных стационаров", - привели слова Раковой в ее пресс-службе.

Ракова пояснила, что речь идет о городской больнице имени Мухиной, научно-практическом центре имени Логинова, научно-практическом центре борьбы с туберкулезом, больнице № 17, Морозовской больнице, двух корпусах первого МГМУ имени Сеченова, центральной клинической больнице "РЖД-Медицина", медико-санитарной части МВД, больнице РАН и научно-клиническом центре ФМБА.

В общей сложности в систему плановой медицинской помощи вернут 3,2 тыс. коек.

По словам заммэра, также принимать пациентов с COVID-19 перестанут временные мобильные госпитали, созданные на территории 11 стационаров.

В клиниках пройдет специализированная санитарная обработка, персонал сдаст тесты на COVID-19.

Как сообщалось, на прошлой неделе к стандартной работе в Москве вернулись больницы имени Иноземцева, имени Юдина, №51, два корпуса больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.

В столице продолжают работать резервные COVID-госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.

Москва коронавирус

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