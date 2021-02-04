Движение на "фиолетовой" ветке московского метро восстановлено

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более двух часов понадобилось для восстановления движения на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, причиной сбоя могла стать ошибка подрядчика при работах в одном из тоннелей, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"Движение на участке "Планерная" – "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Все станции открыты для входа и выхода", - сообщила пресс-служба утром в четверг.

О сбое в движении поездов на северном участке "фиолетовой" ветки метро стало известно в 5:50 четверга. Администрация подземки связала ограничения на перегоне "Планерная" – "Октябрьское поле" с необходимостью проверки инфраструктуры.

Других подробностей не сообщалось.

Вдоль закрытого участка запустили 160 компенсационных автобусов с остановками у станций "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская".

Нормализовать движение на "фиолетовой" ветке планировалось сначала к 7:00, затем к 7:30.

Предварительной причиной сбоя на Таганско-Краснопресненской линии стало нарушение правил работы в тоннеле, сообщила ранее пресс-служба подземки.

"Предварительная причина произошедшего – несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле", - говорится в сообщении.

В администрации метрополитена уточнили, что компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин.

Это второй инцидент за последние сутки на "фиолетовой" ветке. Вечером в среду прерывалось движение поездов на участке "Рязанский проспект" - "Выхино". Администрация подземки связала ограничения с проверкой инфраструктуры.