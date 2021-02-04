Мосметро возложило ответственность за утренний сбой на подрядчика

Движения между "Планерной" и "Октябрьским полем" нет уже более двух часов

Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Серьезный сбой на северном участке Таганско-Краснопресненской линии метро утром в четверг, по предварительным данным, произошел по вине одного из подрядчиков, сообщила пресс-служба столичной подземки.

"Предварительная причина произошедшего - несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле", - говорится в сообщении.

В администрации метрополитена уточнили, что компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин. Движение поездов на линии пока не восстановлено.

О сбое в движении поездов на северном участке "фиолетовой" ветки метро стало известно в 5:50 четверга. Администрация подземки связала ограничения на перегоне "Планерная" - "Октябрьское поле" с необходимостью проверки инфраструктуры. Других подробностей не сообщалось.

Вдоль закрытого участка запустили 160 компенсационных автобусов с остановками у станций "Планерная", "Сходннская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская".

Нормализовать движение на "фиолетовой" ветке планировалось сначала к 7:00, затем к 7:30.